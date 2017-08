Mit der Single "What Lovers Do" meldet sich die Band aus den USA nach ihren Hits "Cold feat. Future" und "Don't Wanna Know feat. Kendrick Lamar" zurück. Maroon 5 präsentieren damit also den dritten neuen Song seit der Veröffentlichung ihres Albums "Singles". Für "What Lovers Do" holte sich die Band diesmal die amerikanische Sängerin und Songwriterin SZA ins Studio, die mit ihren Reizen nicht zu geizen weiß.

Es wird verführerisch

Auf Twitter machte die Band um Adam Levine schon ordentlich Lust auf den Song. Tweets wie "Sharing is what lovers do", "Eating candy is what lovers do" und "Moments and memories is what lovers do", ließen Vermutungen über den Songtext zu. Ein Blick auf das Single-Cover verrät: Es wird verführerisch. Und der Videoclip dazu wird mindestens genauso reizvoll: In einem Tweet von SZA zeigt sich Frontmann Adam bandagiert im Krankenhaus. Aber kein Grund zur Sorge, denn die sexy Krankenschwester alias SZA ist bereits zur Stelle. Geschrieben wurde der Song von Starrah, bekannt für Rihannas "Needed Me" und Halseys "Now Or Never", produziert von Jason Evigan und Ben Billions.

