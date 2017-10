Bereits von Kindesbeinen an jagten sich Sänger Adam Levine und Sängerin SZA - und waren dabei nicht selten umgeben von animierten Delfinen, Dinosauriern, Schmetterlingen oder singenden Hirschen. Mit voran schreitendem Alter batteln sich die beiden auch im Wellenreiten oder in Spielcasinos - zumindest träumt Adam das im verrückten Musikvideo von Maroon 5 und SZA zu "What Lovers Do". Regisseur des epischen 3-D Computergrafik-Clips war Joseph Kahn, der bereits mit Eminem, Lady Gaga und vielen mehr zusammen arbeitete.

Maroon 5 Single "What Lovers Do feat. SZA"

