Nach einer Reihe von Gold- und Platin-Auszeichnungen für seine Singles "Sí" und "All I Wanna Do" meldete sich Martin Jensen im letzten Jahr November mit dem Track "Solo Dance" zurück. Heute veröffentlicht der Däne zum Song das dazugehörige Musikvideo, in dem er eine Underground-Party gibt, bei der sich Grüppchen von Tänzer und Tänzerinnen abwechselnd ein Dance-Battle liefern. Die Stimmung ist ausgelassen und alle gehen zu "Solo Dance" ab.

Fans von Martin Jensen sind Teil seiner kreativen Musikproduktion

Martin Jensen ist ein perfekter Künstler seiner Zeit, der die sozialen Medien nutzt, um im ständigen Dialog mit seinen Fans zu bleiben und diese direkt in die Produktion neuer Songs miteinzubeziehen. Dadurch konnte er sich schon eine riesige Fanbase aufbauen, die ihn nach neun Jahren als erster Däne in die DJ Mag Top 100, einer der bekanntesten Fan-Votings der weltweit beliebtesten DJs, wählten.

Martin Jensen Single "Solo Dance"

