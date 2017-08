Mit seinem Track "Solo Dance", landete Martin Jensen einen der größten Hits 2017 und katapultierte sich damit sowohl an die Spitze der Charts, als auch der Festival Line-Ups weltweit. Seine Tourneen haben ihn und seine Fans noch enger zusammengeschweißt - eine wachsende Gemeinde von 2,5 Mio. treuen Social-Media Followern, die nun auch aktiv an seinem nächsten Karriereschritt beteiligt sein werden:

"Ich hatte immer schon die Reaktionen meiner Fans im Hinterkopf, wenn ich Musik mache, aber dieses Mal wollte ich, dass sie eine noch größere Rolle in der Produktion spielen. Wir riefen also einen Wettbewerb ins Leben und baten Fans, uns Videos von sich zu schicken, in denen sie den Pre-Chorus von "Wait" singen. Wir hatten absolut keine Ahnung was uns erwartet und waren dementsprechend ziemlich nervös. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der durchschnittliche Martin Jensen Fan ein super Sänger ist, weshalb ich die Reaktionen auf das Ergebnis kaum erwarten kann!"

Seine Fans sind nicht die Einzigen, die "Wait” ihre Stimme geliehen haben. Das amerikanische Pop Duo Loote, bestehend aus Emma Block und Jackson Foote und bekannt durch ihren Ohrwurm "High Without Your Love", haben auch einen großen Part zu Martin Jensens neuem Hit beigesteuert. Ursprünglich hatten die beiden New Yorker bei Martin einen Remix angefragt, doch dieser verliebte sich Hals über Kopf in Emmas Stimme und schlug stattdessen vor, dass die beiden sich an den Aufnahmen für seine nächste Single beteiligten. Ein Treffer, voll ins Schwarze: "Jacksons Vocal-Produktion zu Emmas Stimme ist nicht von dieser Welt. Meine Fans im Pre-Chorus und Emma in der Hookline ... ich hätte mir wirklich keine besseren Sänger für diesen Track wünschen können."



Das Endergebnis ist eine unverkennbar typische Martin Jensen Produktion – fröhlich und energiegeladen, mitreißend und mit einem großen Refrain.

"Ich arbeite jeden einzelnen Tag hart daran mich weiter zu verbessern und obwohl ich ganz hin und weg vom Erfolg von "Solo Dance" bin, möchte ich in Zukunft noch mehr Leute erreichen und noch bessere Tracks produzieren.", erklärt der DJ. "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die Welt auf "Wait" reagiert. Ich hoffe sie sind genauso begeistert wie ich."

Martin Jensen ft. Loote "Wait"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify