Dicke Beats, Power-Stimme und Rap-Mogul: Das alles trifft auf den neuen Track "Love Yourself" von Mary J. Blige zu. Dazu holte sich die R'n'B-Sängerin nämlich niemand geringeren als Producer- und Rap-Meister Kanye West ins Studio. Wir haben den Track, den das Duo am 31. März 2017 veröffentlicht, in voller Länge für euch.

Kraftvolle Vocals von Mary J. Blige und Kanye West

Ruhiger Start, kraftvoller Höhepunkt: "Love Yourself" ist die Kombination gefühlvoller Lyrics und der im Titel manifestierten Message "Liebe dich selbst". Mit dem sich steigernden Beat und Tempo des Songs, steigt dann die unverkennbare Stimme des Rap-Moguls Kanye West ein. Kanye weiß mal wieder ordentlich reinzuhauen und so zeugen auch seine Parts von gesundem Selbstbewusstsein: "Eine junge Legende rappt" tönt es vom US-Rapper. Dieses Power-Duo präsentiert mit "Love Yourself" einen Track, der sich nicht nur mächtig anhört, sondern auch mächtig motiviert. Mary J. Blige veröffentlicht damit einen Song ihres kommenden Albums "Strength Of A Woman", dessen Cover sie nun auf ihrem Facebook-Account postete. Ihr könnt den Track jetzt in voller Länge bei Spotify hören.

Noch mehr Mary: Das neue Album "Strengh Of A Woman" vorbestellen

Nicht genug der guten Neuigkeiten um Mary J. Blige: Die Dame hat mit diesem Track-Schachzug auch ihr neues Album "Strengh Of A Woman" angekündigt. Und auch hier sind große Spieler mit dabei, wie die Tracklist bereits verrät. Macht euch gefasst auf Featurings von Missy Elliott und Prince Charlez und bestellt euch schon jetzt "Strengh Of A Woman" vor:

Die Tracklist von Mary J. Blige "Strength Of A Woman"



"Love Yourself" feat. Kanye West "Thick of It" "Set Me Free" "It’s Me" "Glow Up" feat. Quavo, DJ Khaled, & Missy Elliott "U + Me (Love Lesson)" "Indestructible" "Thank You" "Survivor" "Find the Love" "Smile" feat. Prince Charlez "Telling the Truth" feat. Kaytranada "Strength of a Woman" "Hello Father"

Mary J. Blige "Strength Of A Woman" jetzt vorbestellen

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify

▶ bei iTunes