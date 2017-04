Die Soulqueen meldet sich zurück: Mary J. Blige präsentiert mit "Strength Of A Woman" ihr dreizehntes Album. Was ihr von der Platte erwarten dürft, aus der wir vorab bereits "Love Yourself" hören durften, haben wir für euch zusammen gefasst.

Kollaborationen mit DJ Khaled, Missy Elliott und Kanye West

Für ihr neuestes Werk hat Mary sich gleich bei mehreren Songs hochkarätige Unterstützung geholt: Für den Eröffnungstrack "Love Yourself" arbeitete sie mit Rap-Legende Kanye West. "Glow Up" ist eine Kollaboration mit DJ Khaled und Hip-Hop-Meisterin Missy Elliott. Der Track "Smile" entstand gemeinsam mit Songwriter und Producer Prince Charlez, und für "Telling The Truth" holte sich die Sängerin mit Kaytranada einen der gehyptesten Produzenten des Contemporary R'n'B ins Boot.

Musik ist für Mary J. Blige Selbstheilung

Die vierzehn Tracks auf "Strength Of A Woman" reflektieren allesamt das, was der Titel bereits andeutet: Es ist eine Ode an die eigene Stärke, an das Niemals-Aufgeben. "Ich bin nicht gebrochen", sagt sie - eine Frau, die eine schwere Kindheit hinter sich hat, auf eine problembehaftete Ehe, Drogensucht, Entzug, und zuletzt auf einen Rosenkrieg zurückblickt. Doch anstatt zu resignieren, hat die Soul-Königin all den Schmerz in ihre Musik transportiert - nicht zuletzt, um auch anderen zu helfen. "Ich habe geweint, doch dann habe ich gesungen und geweint, bis alles raus war. (…) Ich mache das alles, damit andere darin Selbstheilung finden können", so die 46-Jährige.

Mary J. Blige "Strength Of A Woman"

