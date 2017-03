Massari ist zurück und hat nach seinem Erfolgssong "Habibi (Brand New Day)" den nächsten Hit im Gepäck: Ab heute gibt es die neue Single "So Long", in der der libanesisch-kanadische R&B/Pop-Sänger sich mit den Höhen und Tiefen einer Beziehung auseinandersetzt.

Pia Wurtzbach als verführerische Geliebte im Video "So Long"

Für das Video zum neuen Song konnte Massari keine geringere als Miss Universe 2016 gewinnen: Pia Wurtzbach, philippinisch-deutsches Model und Schauspielerin, spielt im Video "So Long" die schöne Geliebte des Sängers. Ob im weißen, langen Kleid oder einem Traum aus Silber: Pia sieht traumhaft schön aus, wenn sie sich zu den Klängen von "So Long" zart durchs Bild bewegt oder vor der Kulisse einer extravaganten Villa an der Seite Massaris zu sehen ist.

Das Video, in dem ihr auch die "So Long" Lyrics findet, stammt aus der Hand des Fotografen und Filmemachers Dennis Leupold. Vor allem in der Musik- und Fashion-Szene unterwegs, hat Leupold schon mit Künstlern wie Rihanna, Mary J Blige und Banks zusammengearbeitet. Kein Wunder also, dass er auch Pia Wurtzbach und Massari gekonnt in Szene zu setzen weiß.

Massari Song "So Long"

