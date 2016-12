Warum Matthias Arfmann unbedingt ein Werk von Gustav Holst bearbeiten wollte, mit welchem Stück der Produzent sich persönlich bei Erik Satie für sein Schaffen bedanken möchte und wie Sie ein Paar Ballettschuhe gewinnen können, das vom Maestro persönlich eingetragen wurde, erfahren Sie im dritten Teil unserer Artikelserie "Track by Track – Matthias Arfmann presents Ballet Jeunesse".

10) Peter Ilyich Tchaikovsky: Onegin 2:56

Puschkins größtes Werk, Tchaikovsky at his best über eine unerfüllte Liebe: Kurz bevor wir dieses Lied gemacht haben ist Amy Winehouse gestorben.

11) Gustav Holst: The Lure 5:37

Holst musste dabei sein, weil wir seine opulente Orchesterbesetzung mögen: Er schöpft immer aus dem Vollen. Das wollen wir auch: Das ist gewaltig, diese Musik zu bearbeiten und sehr schwer eine neue Dramaturgie zu finden! Nobody should be forced to live that way!! Onejiru singt global.

12) Eric Satie: Gymnopedies 4:00

Träumerei zum 150. Wir verehren Satie zutiefst, er hat die heutige Popmusik wahrscheinlich mehr beeinflusst als jeder andere klassische Komponist. Dieses Stück ist eine Danksagung an sein Werk.

13) Arfmann / Meyer - Kaya / Imig / Maier / Schindler: Je Rêve 5:59

Hier ist die Geschichte: Wir haben ein sehr berühmtes Ballettwerk bearbeitet und dann nicht die Genehmigung für die Veröffentlichung bekommen. Aber unser Part gefiel uns so gut, dass wir die klassischen Musiken herausgenommen haben. Dann haben wir neue Noten geschrieben, die zu unseren Beats und Instrumenten gepasst haben und vom Orchester einspielen lassen. Die ersten 5, die das Original erraten können, dass hinter diesem Stück unhörbar versteckt ist, bekommen von uns ein paar Handgefertigte, nur einmal von Matthias Arfmann getragene Ballettschuhe "PERSÖNLICH" von uns nach Hause geliefert!