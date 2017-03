Dieses Jahr scheint ein spannendes Jahr für Max Raabe und das Palast Orchester zu werden. So kündigen sie auf ihrer Website aktuell nicht nur eine neue Tour (für 2018) an, die ab sofort in den Vorverkauf geht, sondern auch ein neues Album, das voraussichtlich Ende 2017 zu haben sein wird.



Die Zwischenzeit vertreiben wir uns mit einem unterhaltsamen Video, das im Rahmen der aktuellen Tour "Das hat mir noch gefehlt" entstanden ist. Schalten Sie ein und erfahren, wie das Rennen um die Pappkistenmeisterschaft verlaufen ist.







