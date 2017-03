Einen Tag vor der Veröffentlichung seines neuen Albums am 27. Januar präsentiert der britische Komponist im Rahmen der Yellow Lounge Ausschnitte von "Three Worlds: music from Woolf Works". Auf dem Album widmet sich Max Richter mit Elektro- und Orchesterklängen dem Werk der Schriftstellerin Virginia Woolf. Nachdem er bereits 2015 die Musik zu der gefeierten Ballett-Produktion "Woolf Works" von Wayne McGregor beisteuerte, veröffentlicht er nun bei Deutsche Grammophon die Früchte dieser Bühnenproduktion.

Alle Musikliebhaber, die am 26. Januar nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit das Konzert ab 22 Uhr am Computer via Livestream auf Facebook oder über welt.de/yellowlounge oder hier auf KlassikAkzente zu genießen.



Hier sehen Sie den Live-Stream am 26.01.2017 ab 22 Uhr: