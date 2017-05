Im Januar 2017 veröffentlichte Max Richter das nach dem großen Erfolg von "Sleep" mit Spannung erwartete Album "Three Worlds: music from Woolf Works". Mit dieser Hommage an die Schriftstellerin Virginia Woolf steuerte er die Musik zur gefeierten Ballett-Produktion "Woolf Works" bei.

Jetzt legt der britische Komponist mit zwei exklusiven Singles auf Spotify nach. Der Track "In the Garden" von seinem aktuellen Album ist nun in einer Live-Aufnahme aus den Spotify Studios in New York neu zu erleben. Mit "we circle through the night, consumed by fire" veröffentlicht Richter außerdem ein bisher unveröffentlichtes Werk.