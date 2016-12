Nach der Kollaboration mit Tony Allen schnappt Megaloh sich gleich die nächsten Legenden: Für niemand geringeren als die Beginner ist er als Support Act bei der gerade gestarteten Tour dabei. Nach seiner gerade erst erfolgreich abgeschlossenen eigenen Tour zum Album "Regenmacher" ist Megaloh nun schon wieder on the Road, um vor vollem Haus zu spielen: Nahezu alle Beginner-Termine sind schon ausverkauft, lediglich für Augsburg, Stuttgart und Oberhausen gibt es noch wenige Resttickets. Wer ich diese geballte Ladung deutschen Hip Hop nicht entgehen lassen möchte, sollte also schnell sein!

Folgende Termine wurden bestätigt:

08.11.2016 Hannover - Swiss Life Hall (verlegt aus Capitol)

09.11.2016 Münster - Skaters Palace

10.11.2016 Mannheim - Maimarkthalle (verlegt aus Heidelberg)

11.11.2016 Bielefeld - Seidenstickerhalle

12.11.2016 Bremen - Pier 2

14.11.2016 Offenbach - Stadthalle (verlegt aus Capitol)

15.11.2016 Fürth - Stadthalle (verlegt aus Erlangen)

17.11.2016 Wien - Gasometer

18.11.2016 Linz - TipsArena Linz (verlegt aus Posthof)

19.11.2016 Wiesbaden - Schlachthof

21.11.2016 Würzburg - Posthalle

22.11.2016 Augsburg - Schwabenhalle (verlegt aus Kongress)

23.11.2016 Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyerhalle

25.11.2016 München - Zenith (verlegt aus Tonhalle)

26.11.2016 Ulm - Donauhalle (verlegt aus Roxy)

27.11.2016 Freiburg - Zäpfle Club Rothaus Arena (verlegt aus Jazzhaus)

28.11.2016 Oberhausen - König Pilsener Arena (verlegt aus Tubinenhalle)

05.12.2016 Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle (Zusatzshow)