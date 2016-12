Melissa Etheridge veröffentlicht am 7. Oktober 2016 ihr neues Album MEmphis Rock and Soul auf Stax Records/ Concord Music Group. Bei dem Album handelt es sich um eine Hommage an Stax Records und die umfangreiche und aufregende Geschichte des klassischen Northern Soul. Es ist eine Sammlung beeindruckender Soulcover, die auf das alte Label Stax zurückgehen, darunter Songs die ursprünglich von wahren Musiklegenden wie Otis Redding, Rufus Thomas, The Staple Singers, William Bell, etc. aufgenommen wurden. Für zwei der Tracks hat Melissa neue Textpassagen geschrieben.

Auf der ersten Singleauskopplung "Hold On, I’m Coming" begeistert Etheridge mit ihrer unverkennbaren, rauen Stimme und ihrem virtuosen Gitarrenspiel. Ihre kompromisslose Interpretation des Sam & Dave-Klassikers hatte gerade bei Billboard Premiere. Hier können Sie reinhören.

MEmphis Rock and Soul wurde von Willies Sohn Boo Mitchell produziert. Die Band besteht aus Hodges Brothers und weiteren Topmusikern aus Memphis, die allesamt selbst schon Legenden sind. Etheridge benutzte sogar Al Greens berühmtes RCA 77DX Ribbon Mikrofon ("No. 9").





