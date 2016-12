Es gibt wieder was auf die Ohren: Mit "Moth Into Flame" haben Metallica einen weiteren Track aus ihrem Album "Hardwired... To Self-Destruct" veröffentlicht. Die Premiere des neuen Tracks, der durch melodische Passagen besticht und sich vom Sound her an frühen Songs orientiert, feierten die Metal-Legenden in der Howard Stern Show. Ein Video zu dem im Netz gefeierten Song lieferten sie gleich hinterher. Mit "Moth Into Flame" haben wir nach der Single "Hardwired" nun also den zweiten Vorgeschmack auf das neue Metallica-Werk erhalten. Wie das Video zu "Moth Into Flame" entstanden ist, gibt es hier zu sehen:

"Hardwired... To Self-Destruct" vorbestellen, neuen Song erhalten

Bis zur Albumveröffentlichung müssen sich die Fans der Band aus Los Angeles noch ein bisschen gedulden: Die neue Platte erscheint am 18. November 2016. Vorbestellen kann man "Hardwired... To Self-Destruct" bereits: Wer das jetzt schon mit der digitalen Version tut, erhält "Moth Into Flame" außerdem gleich als Direkt-Download. Weitere Infos zum neuen Metallica-Album "Hardwired... To Self-Destruct" gibt es hier.

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

