Wenn Metallica ihren neuen Track "Moth Into Flame" live performen, dann ist eine grandiose Rock-Show garantiert. Deswegen ließen es sich die Legenden des Metal nicht nehmen, in der Webster Hall in New York ein Spontan-Konzert abzuliefern. Ihr neues Album "Hardwired... To Self-Destruct" promoteten sie außerdem am 29. September 2016 in der Show des amerikanischen Late-Night-Master Jimmy Fallon und begeisterten in diesen zwei unterschiedlichen Locations die Zuschauer. Denn egal wo James Hetfield & Co auf die Bühne treten, ist eine der besten Rock-Shows garantiert. Wir haben für euch die Auftritte als Video.

Die Urgesteine in der New York Webster Hall: Metallica begeistern die Masse



"Wir sind heute Nacht hier, um Vieles zu feiern", eröffnete Hetfield den Abend. Und mit dem ersten Gitarren-Riff der neuen Single "Moth Into Flame" waren seine weiteren Worte in Stein gemeißelt: "One of those things is, obviously, Metallica is still alive and well and, we think, kicking ass." Diese ausgesprochene Wahrheit zeigte sich nicht nur bei dem begeisterten Publikum, sondern auch in den 15 Songs, die die Hardrocker an dem Abend zum Besten gaben. Darunter waren alte Tracks wie den wohl bekannteste Song "Nothing Else Matters" sowie die neuen Knaller ihres am 18. November 2016 erscheinenden Albums "Hardwired... To Self-Destruct" zu finden.

Zu Gast bei Jimmy Fallon: Kleine Bühne mit größtem Rock-Sound



Die Urgesteine des Metal besuchten einen Tag später die Late-Night-Show von Jimmy Fallon. Auf einer wesentlich kleineren Bühne zeigte sich aber schnell: Ihren Song "Moth Into Flame" können die Vier allerorts auf das Rockigste performen. Allein das Intro des Songs reicht aus, um mit dem wildgewordenen Metal-Sound mitzugehen. Mit herausragenden Gitarren-Solos rissen sie dann noch die minimale Bühne ab und beendeten den Gig mit dem wahnwitzigen Lachen von Hetfield. Metallica as it's best! Schaut euch den Auftritt oben im Video an. Was euch auf dem neuen Album von Metallica erwartet, erfahrt ihr hier. "Hardwired... To Self-Destruct" ist bis zur Veröffentlichung am 18. November 2016 vorbestellbar.

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

