Rock-Bands erleben auf Tour ein wildes Leben - so viel ist klar. Das können auch Metallica bestätigen, die am 18. November 2016 ihr neues Album "Hardwired... To Self-Destruct" veröffentlichen. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo haben am 29. September 2016 ganz gemütlich auf der Couch im Backstage-Room bei Late-Night-Master Jimmy Fallon ihre Lieblings-Geschichten aus drei Jahrzehnten Tour-Erfahrung verraten. Welches Geheimnis Trujillo zum Beispiel seinem Musiker-Kollegen Ozzy Osbourne noch nie verraten hat, erfahrt ihr oben im Video.

So sehen Metallica im Studio aus: Das Making-Of zur neuen Single "Moth Into Flame"

Dass die Metal-Urgesteine in ihrer musikalischen Karriere schon fast jede Bühne bespielt haben, dürfte allen Metallica-Fans bekannt sein. Dass Kirk Hammett seine Socken - wegen mangelndem Taschengeld - nicht immer auf dem üblichen Weg waschen konnte und wie James Hetfield bei Minusgraden im kanadischen Tour-Bus zu erfreulicher Ablenkung kam, wissen wir nach der erfreulichen Plauderstunde oben im Player. Solche Erlebnisse und ihr neues Making-Of zum Track "Moth Into Flame" zeigen wieder, dass Rock'n'Roll zwischen zwanzig Gitarren das Leben der vier Männer bedeutet:

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Tracks "Moth Into Flame" lassen die vier Legenden an der Gitarre die Spannung auf ihr zwölftes Studio-Album weiter in die Höhe steigen. Alles zum neuen Album "Hardwired...To Self-Destruct" erfahrt ihr hier.

