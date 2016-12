Nicht mehr lange ist es hin, bis wir am 18. November 2016 mit "Hardwired...To Self-Destruct" endlich den neuen Metallica-Longplayer in den Händen halten. Wird auch langsam Zeit, denn die Vorboten "Moth Into Flame" und "Hardwired" lassen uns schon förmlich vor Ungeduld mit den Füßen scharren. Doch für alle eingefleischten Thrash-Metal-Fans und alle die, die eine Leidenschaft für Vinyl und CDs besitzen, haben James Hetfield, Lars Ulrich & Co. eine ganz besondere, streng limitierte Deluxe Edition und ein Deluxe Boxset mit Lasercut-Artwork in petto.

Die Deluxe Edition trumpft mit drei CDs und dem Album-Artwork als Laser-Kunstwerk auf

Die Deluxe Edition kommt mit insgesamt über 80 Minuten Musik auf drei CDs. Eine von ihnen ist eine 14-Tracks-beinhaltende Bonus-Disc mit Live-Mitschnitten eines Konzertes sowie Iron Maiden- und Deep Purple-Covern. On Top gibt's ein 32-seitiges Booklet sowie einen Kristallglas-Würfel (Maße: 60 x 35 x 35 mm) mit dem Album-Cover-Artwork als Lasergravur.

Das Deluxe Boxset kommt mit Laser-Kunstwerk, Downloadcode, Bonus-CD und Fotodrucken

Ähnlich verhält es sich mit dem Deluxe Box Set: Die Vinylbox begeistert ebenfalls mit über 80 Minuten Metallica auf drei farbigen Platten, der Bonus-Disc mit den Live-Aufnahmen sowie dem Downloadcode für das Album, Buttons, Fotodrucken. Mit dabei ist natürlich auch hier der einmalige Laser-Würfel, dem mindestens ein Ehrenplatz in der häuslichen Vitrine gebührt. Beide Editionen sind streng auf 2.000 Stück limitiert und nur beim Rock-Onlineshop EMP erhältlich.

