SoWhat!, das hauseigene Fanzine von Metallica, hat die Band bei ihrem Trip nach New York begleitet und gewährt allen MetFans einen Einblick hinter die Kulissen - mitten in den Musikeralltag. Daraus entstand die zweiteilige Videoreihe "A Different View", die Kirk Hammett und Robert Trujillo auf Fotoshootings, Soundchecks, Festivalgigs und ins Studio begleitet hat. Hier könnt ihr euch kostenlos registrieren und die Videos in voller Länge ansehen.

"A Different View" featuring Kirk Hammett

"New York ist ein großartiger Ort, um zu connecten. Hier findest du die Leute, mit denen du kreativ sein willst. Genau das liebe ich", erzählt Kirk Hammett, während er im Taxi sitzt. Big Apple sei für ihn ein Ort, an dem man seine Träume verwirklichen könne. SoWhat! begleitet den Lead-Gitarristen zu einem Fotoshooting in den Dune Studios, backstage beim Global Citizen Festival, zum Soundcheck in die Webster Hall und in die heiligen Hallen der Electric Lady Studios: "Wenn man durch diese Räume geht, kann man immernoch den Geist von Jimi Hendrix spüren", erzählt Kirk.

"A Different View" featuring Robert Trujillo

Auch Robert Trujillo sieht New York als ein Sprungbrett für Kreative aller Art. "Viele Karrieren beginnen hier, in und um New York City, egal aus welchem musikalischen Genre du kommst", erzählt der Bassist. Im Video nimmt er den Zuschauer mit auf einen kurzen Ausflug durch die Weltstadt - zu Fuß. Nach dem nächsten Schnitt sehen wir Metallica beim Fotoshooting für das Cover-Artwork von "Hardwired...To Self-Destruct", das am 18. November 2016 erscheint. Schließlich begleiten wir ihn zum Interview mit dem Radiosender SiriusXM, bei dem Robert zur Freude des Publikums verrät, wie viel Familienzuwachs Metallica in der Zeit zwischen den Alben "St. Anger" und "Death Magnetic" erhielt.

▶ Mehr Videos von Metallica ansehen

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ bei EMP