Mit "Hardwired...To Self-Destruct" steht ab dem 18. November 2016 endlich das 80-minütige neue Thrash-Meisterwerk von Metallica in den Regalen der Plattenläden eurer Wahl. Und wer in Berlin oder München wohnt, darf sich noch mehr freuen: In der Nacht vom 17. auf den 18. November könnt ihr bei speziellen Mitternachtsverkäufen nicht nur unter den Ersten sein, die den Longplayer in den Händen halten, sondern den Release auch noch gebührend feiern.

In München könnt ihr mit My'Tallica den Release feiern

Ab 21 Uhr startet im Feierwerk in München die Metallica Nacht. Ab 22 Uhr wird euch die Tribute-Band My'Tallica mächtig einheizen, damit ihr beim ersten Hören von "Hardwired...To Self-Destruct" gebührend den kalifornischen Metal-Göttern frönen könnt. Ab 24 Uhr könnt ihr das Album in der Version eurer Wahl kaufen, die ersten 250 Käufer bekommen zum "Hardwired...To Self-Destruct" CD-Album ein Shirt on top.

"Hardwired...To Self-Destruct" Release im Roadrunner's Paradise Club Berlin

Auch im Roadrunner's Paradise Club in Berlin wird die Veröffentlichung des Longplayers gebührend zelebriert. Hier könnt ihr euch zu den Klängen der Vorab-Tracks "Hardwired", "Moth Into Flame" und "Atlas, Rise!" oder mit Oldskool-Klassikern wie "Enter Sandman" und "Master Of Puppets" auf das mitternächtliche Release einstimmen. Für die ersten 200 Käufer gibt es zum Album ein "Hardwired..To Self-Destruct"-Shirt.

