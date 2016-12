Metallica! In Berlin! Nächste Woche kommt nicht nur das neue Album - nein, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo kommen am 14. November 2016 nach Deutschland. Zu ihrer Europa-Reise zum Release des Longplayers haben sie Berlin als Kick-Off auserkoren. Wo & wie genau es stattfinden wird, ist ein Top-Secret.

Unser Gewinn: Der Eintritt zu Metallica in Berlin

Die Tickets kann man nicht kaufen - aber Du willst dabei sein? Wir geben in unserer Verlosung zwei Personen die Chance je beim Event dabei zu sein. Auch Metallica verlosen über ihre Seite zwei Mal den Eintritt zum Event. Am Freitag, den 11. November 2016 werden die Gewinner beider Contests benachrichtigt.

▶ Hier geht es zum Gewinnspiel

In Europa zum Album-Release

Die Band reist kommende Woche in drei verschiedenen europäische Länder, nachdem sie zuletzt Ende September ganz spontan ein Konzert in der New Yorker Webster Hall gab und bei Jimmy Fallon auftraten. Hetfield & Co kommen nach Deutschland (Berlin), England (London) und Frankreich (Paris). Tickets kann man nicht kaufen. In Südamerika gab es bereits Meet & Greet-Events für die Fans.

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

