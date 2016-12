Musikalische Früherziehung mal anders: Metallica waren zu Gast in der Tonight Show von Jimmy Fallon und performten gemeinsam mit dem Talkshowmaster und The Roots ihren Klassiker "Enter Sandman". Erwartet nicht die übliche Bühnenaufstellung - die Band spielte Instrumente, wie man sie noch aus der Grundschule kennt. Und wer hätte es gedacht - Flöte, Kindertrommel und Melodica stehen James Hetfield und Co. ausgezeichnet. Es ist nicht das erste Mal, dass Jimmy Fallon sich gemeinsam mit seinen musikalischen Gästen, The Roots und besagten Instrumenten in einen engen Raum begibt: Adele, Mariah Carey und Carly Rae Jepsen kamen auch schon in den Genuss.

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

