Metallica - "Moth Into Flame" (Live bei Circus HalliGalli)

Light it up, ahh light it up - diese Lyrics gehen uns seit dem 14. November 2016 nicht mehr aus dem Kopf. An diesem Tag waren die Four Horsemen von Metallica zu Gast bei Circus Halligalli, um das Studio von Joko und Klaas auf Herz und Nieren zu testen. Erst gaben sie mit "Atlas, Rise!", "Moth Into Flame" und "Hardwired" drei Songs aus ihrem neuen Album "Hardwired...To Self-Destruct" zum Besten, das ab jetzt erhältlich ist. Nach der Aufzeichnung kamen rund 350 glückselige Kuttenträger in den Genuss eines einstündigen Metallica-Konzerts mit Clubcharakter. Gut acht Jahre sind seit dem letzten Metallica-Studio-Album verstrichen - kein Wunder, dass die Fans der kalifornischen Thrash-Legenden den 80-minütigen neuen Longplayer sehnlichst erwarteten.

Am 21. November 2016 um 22:15 Uhr Circus HalliGalli mit Metallica ausgestrahlt.

Noch mehr Metallica im TV

All jene, die sich allgemein nur schwer zwischen dem abendlichen Fernsehprogramm und qualitativ hochwertiger Musik entscheiden möchten - am 21. November 2016 könnt ihr den ganzen Abend lang vor eurem Plasmabildschirm headbangen: Der Rock-Sender RCK TV zeigt in einem Metallica-Special von 20 bis 22 Uhr Musikvideos aus den drei Jahren Bandgeschichte der Kalifornier. Der TV-Sender Deluxe Music schließt sich an und serviert euch ebenfalls von 23 bis 1 Uhr ein Metallica-Special, das keine Songwünsche offen lässt.

