Metallica können sich dieses Jahr nicht nur über die erfolgreiche Veröffentlichung ihres Albums "Hardwired...To Self-Destruct" freuen, die Band um Frontmann James Hetfield wurde nun auch mit einer besonderen Nominierung geehrt: "Hardwired", der Titeltrack der neuen Platte, könnte in der Kategorie Best Rock Song ausgezeichnet werden. Starke Konkurrenz kommt unter anderem von Radiohead und David Bowie. Wer den Preis mit nach Hause nimmt, erfahren wir am 12. Februar 2017, wenn die 59. Grammy-Verleihung in Los Angeles über die Bühne geht. Hört euch hier nochmal den Track "Hardwired" an.

Hardwired (Video)

▶ Viele weitere Infos zu den Grammy-Nominierten gibt es hier



