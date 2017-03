Unter dem Titel "MetOnTour" veröffentlichen Metallica regelmäßig auf ihrem YouTube Channel "MetallicaTV" Live-Mitschnitte einzelner Songs. Gerade zeigten James Hetfield & Co. zwei weitere von insgesamt drei Songs. Metallica-Fans der ersten Stunde dürfen sich besonders freuen: Alle drei Tracks entstammen den 1980er Jahren.

Metal Militia (Live in Los Angeles)

Der Track "Metal Militia" entstammt der Thrash-Bibel "Kill 'Em All", Metallicas erstem Studioalbum aus dem Jahr 1983. Gut dreißig Jahre später hat der Song in der Live-Version vom 15. Dezember 2016 im Fonda Theatre in Los Angeles immernoch genauso viel Zunder. Das dürfte aber auch daran liegen, dass die Band ihn in der Stadt live performte, in der ihre eigenen musikalischen Wurzeln liegen. In den 1980er Jahren begannen Metallica in Clubs in Los Angeles zu spielen.

Creeping Death & Blackened (Live in Oakland)

Am 17. Dezember 2016 spielten die Thrash-Legenden im kalifornischen Oakland eine Show im The Fox Theater. Was die rund 3000 Fans hier live erleben durften, seht ihr im Video. Mit "Creeping Death" aus dem Album "Ride The Lightning" von 1984 und "Blackened" aus ihrem 1988er Longplayer "...And Justice For All" performten Metallica gleich zwei ihrer eigenen Klassiker hintereinander.

