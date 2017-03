Brace Yourselves, Metalheads: Metallica haben ihre Europa-Tour angekündigt und feiern dies mit der Veröffentlichung einer weiteren Auskopplung aus "Hardwired…To Self-Destruct": "Now That We're Dead". Tourauftakt ist im September 2017. Für die Konzerte legen James, Lars, Robert und Kirk gleich mehrere Stopps in Deutschland ein.

Video "Now That We're Dead"

Metallica-Shows in Köln, Leipzig und Hannover

Es ist an der Zeit, langsam die Kutte zu entstauben und die Nackenmuskeln einem ausgedehnten Aufwärmtraining zu unterziehen: Im September 2017 starten Metallica mit zwei Shows in der Kölner Lanxess Arena, bevor es quer durch Europa geht. Der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte startet am 24. März 2017 um 10 Uhr - und für alle MetClub "Fifth Member" schon am 21. März 2017. Ab Februar 2018 kommen die deutschen Fans der Thrash-Legenden dann wieder voll auf ihre Kosten: Shows in Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München und Leipzig stehen auf dem Plan.

Kvelertak sind Tour-Support

Und Papa Het bringt nicht nur das eigene Kapellen-Viergestirn in unsere Breitengrade. Metallica sorgen mit Kvelertak für adäquaten Support. Der norwegische Metal-Export aus Stavanger, dessen Bandname so viel wie "Würgegriff" bedeutet, dürfte Fans des Genres kein Unbekannter sein. Die Band trumpft mit einer Fusion aus Black Metal, Rock'n'Roll und Hardcore auf und singen obendrein in ihrer Muttersprache. Eine ungewöhnliche Mischung, für die die Band um Frontmann Erlend Hjelvik gefeiert wird.

Metallica live in Deutschland 2017/2018

14.09.2017 Köln, Lanxess Arena

16.09.2017 Köln, Lanxess Arena

16.02.2018 Mannheim, SAP Arena

29.03.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

07.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle

09.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle

26.04.2018 München, Olympiahalle

30.04.2018 Leipzig, Leipzig Arena