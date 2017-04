Am Donnerstag, den 6. April 2017, wurde mit dem ECHO der wichtigste deutsche Musikpreis verliehen. Wie wir euch berichteten, waren auch Metallica in den Kategorien "Band International" und "Album des Jahres" nominiert. Die Band um Frontmann James Hetfield setzte sich gegen Disturbed, The Rolling Stones, Volbeat und Twenty One Pilots durch. Für ihr aktuelles Album "Hardwired...To Self-Destruct" wurden sie als "Band International" geehrt - und dürfen nun den deutschen Musikpreis ihr Eigen nennen. Herzlichen Glückwunsch.

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

▶ bei EMP

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ bei JPC