Aufgrund "unverhersehbarer Umstände" kann Korn-Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu nicht an der Südamerika-Tour seiner Band teilnehmen. Doch Korn haben keine Mühen gescheut und sich bereits um adäquaten Ersatz gekümmert: Niemand geringeres als Tye Trujillo, der Sohn von Rob Trujillo, wird die Band um Frontmann Jonathan Davis bei den Shows in Kolumbien, Brasilien, Peru, Chile und Argentinien in den kommenden Wochen untersützen. Doch keine Bange, der Zwölfjährige hat Erfahrung: Er hat seine eigene Band The Helmets. Im Mai 2017 werden dann sowohl Tye als auch Fieldy wieder zu ihren eigenen Kapellen zurückkehren.