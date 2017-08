Carpool Karaoke Trailer mit Metallica

Carpool Karaoke meets Headbanging: Metallica sind im Werbetrailer für die beliebte US-Show Carpool Karaoke zu sehen und haben mit Comedian Billy Eichner jede Menge Spaß. Bislang kutschierte James Corden die singenden Gäste in seinem Auto durch die Gegend - nun sicherte sich Apple die Rechte und zeigt die weiterführende Show in seinem Apple Music-Streamingdienst in einer leicht abgewandelten Form. Im lustigen Trailer mit Metallica seht ihr Sänger James Hetfield das Auto lenken, während die anderen Mitglieder auf der Rückbank Platz nehmen. Zu hören bekommt ihr nicht nur ihre eigene Musik, sondern auch Cover-Songs, die ihr mit Sicherheit nicht erwartet habt. Welche das sind, könnt ihr euch oben im Video ansehen.

Carpool Karaoke Apple Music Serie mit hochkarätigen Stars

Am 9. August 2017 startete in Deutschland Carpool Karaoke – Die Serie exklusiv auf Apple Music. James Corden hat es in seiner Late Late Show erfunden und zu einem absoluten Highlight etabliert: Ein Comedian, ein Musiker und ein Auto sind dabei die Hauptakteure. Es wird viel gequatscht aber vor allem gesungen. Apple zeigte zuletzt bereits verschiedene Trailer, die Lust auf mehr machen. Zu sehen sind dabei unter anderem Ariana Grande, Will Smith, Miley Cyrus, Joe Jonas und viele mehr. Carpool-Karaoke wird jeden Mittwoch eine andere Gruppe von Künstlern begrüßen - die Episoden werden exklusiv für alle Apple Music-Abonnenten in mehr als 100 Ländern zur Verfügung stehen.

Carpool Karaoke: The Series — Get Up Off That Thing — Apple Music

Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

