Nach der Veröffentlichung ihres Albums "Hardwired…To Self-Destruct" am 18. November 2016 starteten Metallica eine Tour, die größer nicht sein könnte. Mit der ersten reinen Stadien-Tournee in der Geschichte der Metal-Rocker wollen sie "an so viele Orte wie möglich", verrät Gitarrist Kirk Hammett in einem Interview. "Wir werden versuchen, jede wichtige, kosmopolitische Stadt der Welt zu besuchen."

Metallica spielen acht Konzerte in Deutschland

Ihre Reise nach Europa führte die Band um Frontmann James Hetfield Anfang September 2017 bereits durch Dänemark, Amsterdam und Paris. Am 14. und 16. September machen sie nun in Köln, in der Lanxess Arena, Halt. Auch Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München und Leipzig stehen bis Mai 2018 noch auf dem Tour-Plan. Lockert schon mal eure Nacken und lasst die Headbang-Mähne wachsen:

16. Februar 2018 – Mannheim

29. März 2018 – Hamburg

07. April 2018 – Stuttgart

09. April 2018 – Stuttgart

26. April 2018 – München

30. April 2018 – Leipzig

Pop-Up Store in Köln, Greatlive

Um euch für die Live-Shows in passender Montur ausstatten zu können, haben wir einen Tipp für euch: Vom 13. bis 16. September 2017 öffnet in Köln ein Pop-Up Store, der von Merch bis hin zu exklusiven Sammlerstücken so einige Schätze in den Regalen birgt.

Greatlive

Luxemburgerster 41-43

50674 Köln

Öffnungszeiten: 12.00-20.00

▶ Hier mehr über die Metallica WorldWired-Tour erfahren



Metallica Album "Hardwired...To Self-Destruct"

▶ bei EMP

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ bei JPC