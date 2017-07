Der 22-jährige französische Produzent und Rapper MHD geht derzeit international durch die Decke. Nun macht er die Sensation perfekt und präsentiert am 14. Juli 2017 seine Album-Compilation "Afrotrap Volume 1". Das gute Stück geht mit 14 Tracks an den Start. In ihnen verwendet Mohamed Sylla Beats, die schon einige große Rapper nachahmten und die er nun als 45-minütigen Longplayer auf den Tisch knallt.

Die Release-Party in Berlin und MHD auf deutschen Bühnen

Für seinen selbstkreierten "Afrotrap" holte er sich außerdem Unterstützung von einigen französischen Freunden: Zu ihnen zählen DJ Arafat, FBI & Lou und Lylah & Koys. Für alle Fans steigt in Berlin am 22. Juli 2017 eine fette Release-Feier. Zwar wird MHD nicht selbst vor Ort sein, dafür werden aber seine neuen Tracks durch die Lautsprecher dröhnen. Ort der Veranstaltung ist der Sommerclub Haubentaucher, der seine Pforten an diesem Abend für Afrotrap-Fans öffnet. Wer MHD gerne live sehen möchte, erhält im Herbst 2017 Gelegenheit dazu. Dann kommt der Jungstar für zwei Deutschland-Konzerte vorbei und spielt am 17. Oktober in Berlin und am 18. Oktober in Köln.

MHD Album "Afrotrap"