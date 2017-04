Sie kommen aus Liverpool, tourten mit Justin Bieber und werden als "die neue große UK-Band" gehandelt: Das fünfköpfige Gespann Mic Lowry hat bereits mit ihrem Cover-Hit "Oh Lord" mehr als 55 Millionen Streams verbuchen können. Jetzt präsentieren die Briten ihren Song "Whiskey Kisses" und geben euch direkt den visuellen Kick mit: Im Video begleitet ihr Delleile, Akia, Kaine, Ben und Michael durch eine ordentliche Partynacht und seht, was am Morgen danach übrig bleibt. Wie die fünf feiern, könnt ihr euch oben im Player ansehen.

Was war und was kommt: Der Sound von Mic Lowry und künftige Pläne

Dieser Dancehall-Reggaetone-Mix von Mic Lowry geht mindestens so steil, wie die wilde Nacht im Video. Die Band kombiniert gute Laune-Sound mit Einflüssen aus R'n'B und Pop. Und das kommt an: Der britische Radio-Sender BBC 1Xtra ließ bereits verlauten, dass wir diese Band im Auge behalten sollten. Bei der Produktion ihres Songs "Whiskey Kisses" haben sie sich namhafte Unterstützung geholt: Die Zeilen stammen aus der Feder von Shae Jacobs, der schon für Chris Brown und Kelly Rowland Texte schrieb. Als Produzent sagte schnell das Duo Laconic zu, die schon mit der skandinavischen Sängerin Sigrid zusammenarbeiteten. Das Ergebnis kann sich hören und sehen lassen.