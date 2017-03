"Cold Little Heart"

Der Soulsänger Michael Kiwanuka präsentiert zu seiner Single "Cold Little Heart" aus dem Album "Love & Hate" ein Video. Das Stück baut über die vollen sechs Minuten Spannung auf: Nach und nach setzen Streicher, Klavier, Chor und dann ein markantes Gitarren-Solo ein. Der Sound erinnert an psychedelischen Rock á la Pink Floyd und das Gitarrenspiel von David Gilmour - bis Michael Kiwanukas rauchig warme Stimme einsetzt und den Zuhörer in den Bann zieht.

Michael Kiwanuka präsentiert neues Video

Feinfühlig inszeniert der Clip das fragile Thema des Verlusts. Die Hauptrolle im Video spielt der amerkanische Schauspieler und Rapper Keith Stanfield, der unter anderem aus der Serie Atlanta bekannt ist. Regie führte David Helman, der sowohl Keith als auch Michael im Clip besonders in Szene setzen wollte. Überzeugt euch selbst oben im Player, wie gut ihm das in "Cold Little Heart" gelungen ist. Michael Kiwanuka Album "Love & Hate"

