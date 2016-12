Michelle tourt ab Februar mit ihrem aktuellen Album "Ich würd' es wieder tun" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Neben den Konzerten ist die Sängerin auch regelmäßig im TV zu sehen. So besucht Michelle unter anderem ihre Kollegin Beatrice Egli im Oktober in der Sendung "Ein Herbsttag in Wien" und schaut im Dezemember pünktlich zu Weihnachten bei der "Schlager des Jahres"-Show im MDR vorbei. Für alle Fans, die nicht genug von der erfolgreichen Entertainerin kriegen können, haben wir hier alle neuen TV-Termine aufgelistet:

09.10.2016 / 12:05 Uhr / ZDF / Die große 3 Länder Show

10.10.2016 / 20:15 Uhr / RTL / Bauer sucht Frau

15.10.2016 / 18:00 Uhr / Gute Laune TV / Die Ultimative Best Of – LIVE

30.10.2016 / 11:00 Uhr / ZDF / Beatrice Egli – Ein Herbsttag in Wien

10.12.2016 / 20:15 Uhr / MDR / Schlager des Jahres