Mitte Oktober veröffentlichte der Künstler Mick Flannery in seinem Heimatland Irland bereits sein fünftes Studioalbum „I Own You“. Dort schaffte er auf Anhieb einen Entry auf Platz #3 hinter u.a. „Kings Of Leon“.

Der irische Troubadour mit den tief melancholischen Songs ist natürlich auch hierzulande kein Unbekannter. Tatsächlich hat Mick Flannery vor drei Jahren sieben Monate lang in Berlin-Kreuzberg gelebt, wo ein Großteil

der Songs seines vorletzten Albums „By The Rule“ entstand, das er dann jedoch in Irland aufnahm.

Für „I Owe You“ hatte sich der Linkshänder, der seine Gitarre seitenverkehrt spielt, vorgenommen, seinen von eindringlichen Songs über Liebesglück und Liebesleid gesäumten Pfad bewusst zu verlassen und vor allem

seine Texte anders und weniger selbstbezogen zu gestalten, auch wenn er ein junger Meister darin ist, seine Umwelt genau zu beobachten und Erlebtes in treffliche Lyrics umzuwandeln. Doch die gewisse

Selbstbezogenheit in seinen Songs wollte der Mann aus der Grafschaft Cork diesmal tunlichst vermeiden.

„Fünfzig Prozent dieses Albums sind bewusst gesellschaftspolitisch und enthalten dementsprechende Stellungnahmen, was für mich nicht nur neu ist, sondern sogar etwas beängstigend. Es ist schlussendlich weniger

egozentrisch als meine bisherigen Veröffentlichungen. Vielleicht klingt es auch ein wenig anders, zumal ich viel Kendrick Lamar gehört habe und lange Zeit nur gemeinsam mit dem Produzenten Christian Best im Studio

gewesen bin – er am Schlagzeug, während ich herumträllerte. So wurden die Beats wichtiger als jeder Gitarren- oder Piano-Part, also eher hiphop-orientiert, was auch der Grund sein mag, dass es ein bisschen moderner klingt.“

„I Own You“ ist einmal mehr ein Meisterwerk des Mannes, dessen Songs so zeitlos und gewichtig sind wie in Stein gemeißelt. Wer sich ein Bild vom neuen Mick Flannery machen will kann ihn im Dezember auf Clubtour

live erleben:

12.12.16 Frankfurt Brotfabrik

13.12.16 Köln Studio 672

14.12.16 Hamburg Kleiner Donner

15.12.16 Berlin Privatclub

16.12.16 Nürnberg Club Stereo

17.12.16 München Milla