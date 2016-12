Nach dem beachtlichen Erfolg ihres Debüts "Howl" melden sich die Mighty Oaks mit einem ersten Lebenszeichen aus dem Studio zurück: "Horsehead Bay" heißt die neue Single, die heute samt Video veröffentlicht wird. Ein Vorgeschmack auf das im Frühjahr 2017 erscheinende zweite Album.

Mighty Oaks zeigen im Musikvideo "Horsehead Bay" ihre Heimatsorte

Seinen Namen verdankt der Track der Heimat von Sänger Ian Hooper. Horsehead Bay ist eine Bucht im amerikanischen Staat Washington und liegt in der Nähe von dem Bear Creek Recording Studio, dort, wo das Trio momentan an neuen Songs arbeitet. Das Video zum Song wurde in den Geburtsorten der drei Bandmitglieder sowie ihrer neuen Wahlheimat Berlin aufgenommen: wir sehen Sänger und Gitarrist Ian Hopper an der namensgebenden Horsehead Bay stehen, Bassist Craig Saunders befindet sich in Südwestengland und Keyboarder und Gitarrist Claudio Donzelli verdanken wir Aufnahmen aus dem italienischen Pesaro. Zum Ende des Videos sehen wir die drei Mitglieder dann wieder vereint in Berlin, wo sie sich 2010 zusammenfanden, um von da aus ihren handgemachten Indie-Folk in die Welt zu tragen. Mit mehrstimmigen Melodien nehmen uns die Jungs im Song mit auf eine Reise nach "Horsehead Bay" und geben uns im Video einen eindrucksvollen Einblick in die Orte, an denen sie aufgewachsen sind.

Mighty Oaks Single "Horsehead Bay"

