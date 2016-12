Mit "Horsehead Bay" haben die Mighty Oaks kürzlich nicht nur den schönsten Augen-zu-und-Sehnsucht-nach-Freiheit-und-Abenteuer-Song veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch den ersten Vorboten ihres für Frühling 2017 angekündigten Zweitwerks. Der Vorgänger, das Debütalbum "Howl", schaffte es 2014 aus dem Stand in die Top10 der deutschen Charts.

Mighty Oaks mit neuem Album auf Tour

Songs wie "Brother" oder "Back To You" wurden zu Indiehits und sind heute aus keiner gut sortierten Folk-Sammlung mehr wegzudenken. Und auch live reißen die Mighty Oaks ihre Zuhörer mit ihren sehnsuchtsvollen Arrangements mit: Nach Support-Slots für Genre-Größen wie die Shout Out Louds und Kings of Leon, konnte sich ihre erste eigene Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit dem Banner "komplett ausverkauft" rühmen. Unzählige Festivals, Konzerte in den USA sowie TV Auftritte später, sind die Mighty Oaks samt ihres mehrstimmign, epochalen Folks voller Natursymbolik und Fernweh-Motiven zurück. Legt schonmal die Blumenkränze bereit und putzt eure guten Lederschuhe: Ab März nächsten Jahres könnt ihr das Trio mit neuen Songs im Gepäck wieder live erleben.

Alle Mighty Oaks Termine in Österreich und Deutschland 2017 seht ihr hier im Überblick:

24.04.17 Dornbirn, Conrad Sohn

25.04.17 München, Muffathalle

26.04.17 Wien, Flex

28.04.17 Frankfurt, Batschkapp

29.04.17 Köln, Live Music Hall

30.04.17 Stuttgart, Wizemann

02.05.17 Leipzig, Felsenkeller

03.05.17 Berlin, Astra

