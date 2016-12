Mighty Oaks zeigen Lyric-Video zum Titeltrack vom neuen Album "Dreamers"

"Dreamers" heißt es, das zweite Album der Mighty Oaks. Nach ihrem Debütalbum "Howl" knüpft die Band aus Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders mit dem neuen Werk, welches am 24. März 2017 erscheinen soll, an ihren mehrstimmigen, sehnsuchtsvoll-epochalen Folk voller Natursymbolik und Fernweh-Motiven an.

Musik für Träumer: Im März kommt das Mighty Oaks Album "Dreamers"

Der Titel des neuen Albums passt nicht nur wunderbar, weil man sich zu kaum einer Band besser in ein fernes, grünes, schönes Anderswo wegträumen kann, als zu den Mighty Oaks. Allen Vagabunden, stets von Wanderlust befallenen Tagträumern und Haare-Im-Wind-Wehen-Lassern liefert das Trio den Soundtrack zum Leben und Erleben. Passend dazu zeigten die Mighty Oaks nun das Cover zum Album "Dreamers": Eine Collage aus verschiedensten blattförmigen Naturmotivbildern vor blassrosa Hintergrund. Schöner kann man "Träumerei" kaum in Bilder verpacken. Und schöner kann ein Song mit dem Titel "Dreamers" seiner selbst kaum gerecht werden: "Oh We Were Dreamers/ Nothing Got Between Us/ We Were Never Alone/ Stargazers/ Everything Amazed Us/We're Forever At Home."

Das Album "Dreamers" wird als CD im Digipack, als Vinyl inklusive CD, als Deluxe Edition in schöner Karton-Verpackung mit drei Portrait-Prints der Band und der 7"-Vinyl der Single "Horsehead Bay" sowie als Download erhältlich sein.

Mighty Oaks Album "Dreamers" vorbestellen

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music