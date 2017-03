Ende März erscheint nach ihrem Debüt "Howl" das zweite Mighty Oaks Album "Dreamers". Den Albumtrack "Be With You Always" veröffentlicht das internationale Indie-Folk-Trio schon heute. Damit könnt ihr nach dem Titeltrack "Dreamers" den nächsten Song vom neuen Mighty Oaks Werk anhören, das den Zuhörer an die Hand nimmt und mitreißt.

Auf zu neuen Ufern mit Mighty Oaks "Be With You Always"

Die neue Single "Be With You Always" ist nicht nur ein Lovesong, sondern auch ein Ohrwurm in klassischer Mighty-Oaks-Manier, der mit seinen sanft treibenden Akustikgitarren und dem Harmoniegesang im Refrain den Hörer sofort packt und zwingt, sich nahezu ununterbrochen im Kreis zu drehen und mitzuträllern. Wenn Ian Hooper die Worte "We'll never be the same again" singt, fühlt es sich genau danach an. Dieser Aufbruch ins Ungewisse sorgt vor allem für eines: die Repeat-Taste der Anlage wird wieder und wieder gedrückt.

Mighty Oaks Album "Dreamers"

Mighty Oaks Song "Be With You Always"

