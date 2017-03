Mit "Be With You Always" haben die Mighty Oaks bereits den zweiten Song von ihrem im März erscheinenden Album "Dreamers" vorgestellt. Nun folgt das offizielle Musikvideo zu dem Lied übers Lieben.

Liebe in all ihren Facetten: Das Video "Be With You Always"

Die Regie übernahm Andrew Saunderson, der auch schön für das Video "Horsehead Bay" mit den Mighty Oaks zusammenarbeitete. Seine Idee war es, den neuen Albumsong so umzusetzen, dass der Zuschauer die Liebe, um die es im Song geht, visuell miterlebt. Der fertige Clip "Be With You Always" setzt sich nun aus den in einem Wohnzimmer sitzenden, singenden Mighty Oaks und vielen alten Videoaufnahmen zusammen. Diese zauberhaften kleinen und großen menschlichen Begegnungen zeichnen Bilder der Liebe. " Be With You Always" ist damit kein klassischer Lovesong, sondern einer, der Liebe und Nähe in jeder Form zelebriert und diese Nähe auch im Video aufgreift.