Mit der Akustik-Version von ihrem Song "Be With You Always" beweisen die Mighty Oaks einmal mehr ihr überragendes musikalisches Talent. Gedreht wurde das Video im "Pacific Fishermen Shipyard" in Seattle. Zwischen Schiffen läuft das Trio der Kamera entgegen und performt dabei den mitreißenden Song. Ihr möchtet euch live von der guten Laune der Mighty Oaks anstecken lassen? Im April habt ihr Gelegenheit dazu. Dann beginnt die "Dreamers Tour 2017", der erste Gig in Deutschland findet am 12. April in Hamburg statt. Hier seht ihr die Konzerttermine der Mighty Oaks.

Mighty Oaks Single "Be With You Always"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify