Seit ihrem Albumdebüt "Howl" ist einiges passiert bei den Mighty Oaks: Bei diversen Touren und Festivalauftritten, Videodrehs und der Arbeit am neuen Album "Dreamers" hat Andrew Saunderson, Freund der Band und Filmemacher, einges an Bildmaterial um das Trio angesammelt.

Am 28.02. live bei Facebook: Documentary "Horsehead Bay"

Nicht nur unter anderem für die Videos "Horsehead Bay" und "Be With You Always" zeichnet Saunderson verantwortlich, er hat Craig Saunders, Ian Hooper und Claudio Donzelli auch in Berlin, England, Italien und den USA besucht und sie sowohl zu Hause als auch während ihrer Aufnahmen im Studio mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist eine Dokumentation, die mit großen landschaftlichen und ganz intimen Bildern der Bänd glänzt. Morgen, am 28. Februar 2017, genau drei Jahre nach der Veröffentlichung von "Howl", wird die Doku "Horsehead Bay" in Berlin gezeigt. Tickets für dieses Event gab es nur zu gewinnen, wer den Film von Andrew Saunderson dennoch nicht verpassen möchte, kann ihn per Live-Stream auf der Facebook-Seite der Mighty Oaks anschauen.

Save The Date: Mighty Oaks Documentary "Horsehead Bay", 28.02.2017, 20 Uhr im Facebook-Live-Stream!