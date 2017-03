Mit "Dreamers" veröffentlichen die Mighty Oaks heute ihr zweites Album. Neben dem bereits veröffentlichten sehnsuchtsvollen Titeltrack, der mitreißenden Single "Be With You Always" und dem dreistimmigen Stück "Don't Lie To Me" warten nun neun weitere Fernweh-Songs von Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders darauf, gehört zu werden und Träume zu wecken.

Indie-Folk meets Americana-Sound auf dem Werk "Dreamers"

Einer davon ist "All I Need": In dem Track spielt in der Strophe das Piano neben Ians warmer, leicht rauchiger Stimme die Hauptrolle. In dessen Begleitung findet sich ein souliger Walkingbass, ein Motown-Zitat, welches der Nummer, die spätestens im Refrain zum ganz großen Popsong aufblüht, einen so dezenten wie tanzbaren und für die Mighty Oaks erfrischend glamourösen Drall Richtung R&B verpasst. Ein reizvoller Kontrast zum herrlich eskapistischem Fernweh-Folk von "Higher Place" und "Never Look Back". Dann sind da noch das epische "The Great Unknown" mit seinen sehnsuchtsvollen Streicherklängen, was sich mit der Unsicherheit und den eigenen Ansprüchen ans Vater-Sein auseinandersetzt und der mollgetönte Song "Look Inside", einem sublimen, berührenden Plädoyer zur inneren Einkehr im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit.

"Raise A Glass": Auf gute Freunde und gute Musik

Einen inhaltlichen Schlusspunkt und ein musikalisches Ausrufezeichen setzt schließlich "Raise A Glass", zugleich Abschiedssong und eine Ode an die Freundschaft. Mit dem Song verleiht die Band dem Gefühl hinter den Worten "So jung kommen wir nicht mehr zusammen" musikalisch Ausdruck, wie Ian beim Album-Showcase im Februar im Berliner Club Lido erzählte. Dabei geht es gar nicht darum, Worte richtig zu übersetzen, sondern mit Tönen ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. Und das kann kaum jemand besser, als die Mighty Oaks. Wie fürs Lagerfeuer gemacht wird der Song vom Album "Dreamers" auf Konzerten der Band sicherlich einen der Höhepunkte bilden. In dem Sinne: "Raise A Glass!"

