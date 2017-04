Kaum haben die Mighty Oaks ihr neues Album "Dreamers" veröffentlicht, sind fast alle Venues der anstehenden Deutschlandtour ausverkauft. Lediglich Fans in Leipzig dürfen sich freuen: Für das Konzert im Felsenkeller gibt es noch einige wenige Restkarten.

Neue Termine in Berlin, Hamburg und Köln im Herbst

Aber auch Berliner, Hamburger und Kölner, die bislang leer ausgegangen sind, können aufatmen: die Band gab jetzt für den November drei neue Dates bekannt. Außerdem werden Ian, Claudio und Craig am 25. Juli beim Summer In The City im Frankfurter Palmengarten mit Songs wie "Be With You Always" oder "Raise A Glass" auf der Bühne stehen. Alle Mighty Oaks Termine 2017 seht ihr hier im Überblick:

12.04.2017 Hamburg, Große Freiheit (ausverkauft)

25.04.2017 München, Muffathalle (ausverkauft)

28.04.2017 Frankfurt, Batschkapp (ausverkauft)

29.04.2017 Köln, Live Music Hall (ausverkauft)

30.04.2017 Stuttgart, Wizemann (ausverkauft)

02.05.2017 Leipzig, Felsenkeller

03.05.2017 Berlin, Astra (ausverkauft)

25.07.2017 Frankfurt am Main, Palmengarten Musikpavillon

15.11.2017 Berlin, Tempodrom

16.11.2017 Hamburg, Mehr! Theater

23.11.2017 Köln, Palladium

▶ Mighty Oaks Tickets gibts hier