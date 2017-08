Zwischen Festivals, Tourbus und Backstagebereich: Die Mighty Oaks waren dieses Jahr mit ihrem neuen Album "Dreamers" viel unterwegs. In ihrem neuen Video zum Song "Raise A Glass" zeigt uns das internationale Indie-Folk-Trio die schönsten Momenten aus ihrem Tourleben der letzten Monate.

"Raise a glass, raise another!"

"We shot a video for Raise A Glass that illustrates what the song is about: enjoying what you do, living in the moment." schreiben die Mighty Oaks via Social Media über den neuen Clip. Der nimmt einen dann auch prompt mit: Es geht auf, hinter und vor die Bühnen, welche die Band mit ihrem stimmungsvollen Lagerfeuersong bespielen. Zwischen Wimpelketten vom schönen Feel-Festival am Bergheider See, beim gemeinsamen Kickern oder jammen im Tourbus und auf Rastplätzen, fängt Filmemacher Bruno Jubin die Mighty Oaks immer wieder scheinbar ganz nebenbei ein und zeichnet so unbeschwerte Bilder von einer Handvoll Freunden, die einfach richtig Lust aufs Musik machen und Leben haben. Auf so viel ungezwungenes Sein kann man dann schonmal sein Glas erheben: Raise a glass!