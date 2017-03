Wer die aufregendsten Alben der letzten Jahre - etwa Kendrick Lamars "To Pimp A Butterfly" oder Kamasi Washingtons "The Epic"- nicht verschlafen hat, dem ist der Name Miles Mosley längst ein Begriff. Der Kontrabassist, Komponist und Sänger hat seine musikalischen Finger bei so ziemlich allem im Spiel, was die kreative Musikszene von Los Angeles in jüngster Zeit hervorgebracht hat. Sein einzigartiger Stil brachte ihm einen kuriosen Ruf ein, denn immer wieder heißt es: So hätte wohl Jimi Hendrix geklungen, wenn er in der Band von Prince Akustikbass gespielt hätte.

In Bälde wird Mosley sein erstes Soloalbum "Uprising" bei Verve Records veröffentlichen. Der US-Rolling Stone zählt ihn zu den "zehn neuen Künstlern, die man unbedingt kennenlernen sollte". Gelegenheit dazu hat man nun, erstmalig in Deutschland, in Berlin:

Miles Mosley & The West Coast Get Down

3. April 2017 - Bi Nuu, Berlin (Schlesisches Tor) - Tickets