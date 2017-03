Mit der Single "Cocoon" haben Milky Chance den ersten Vorboten auf ihr kommendes Album erklingen lassen: "Blossom" wird das 16 Songs umfassende Werk heißen, das bereits in zwei Monaten erscheint. Auf der Bandwesbsite blossomentary.milkychance.net gibt es nun ein weiteres neues Stück samt interaktivem Video zu bestaunen.

Chapter I: Entdeckt "Doing Good" in der Live-Session

Während Milky Chance in einer exklusiven Live-Session den gerade veröffentlichten Song "Doing Good" performen, habt ihr auf blossomentary die Chance, mehr über das neue Album zu erfahren und euch bei der Live-Session "mitzuspielen": Reguliert die Lautstärke der einzelnen musikalischen Komponenten (Wie klingen Milky Chance eigentlich ohne Gitarre?) und seht euch die handgeschriebenen Lyrics an. Am 3. Februar gibts mit "Throwback" dort den nächsten Milky Chance Song zu entdecken. Am 3. März, zwei Wochen vor Albumveröffentlichung, folgt dann "Full Bloom".

