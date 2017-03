Das Musikmärchen aus Kassel bekommt gerade ein zweites Kapitel: Nach weltweiten Erfolgen mit dem Debüt "Sadnecessary" haben Milky Chance ihr neues Album "Blossom" für den 17. März 2017 angekündigt. Einen ersten Vorboten daraus – die aktuelle Single "Cocoon" - gibt es bereits zu hören. Aber werfen wir einen Blick zurück: 2013 erobert die Band aus Kassel mit dem Song "Stolen Dance" und dem zugehörigen Erstling weltweit die Charts. Damit zählen Clemens Rehbein und Philipp Dausch zu den sehr wenigen deutschen Künstlern, die auch außerhalb der Heimat erfolgreich und anerkannt sind.

"Blossom": Das zweite Album von Milky Chance erscheint am 17. März 2017

Monatelang touren sie durch die USA, spielen in der legendären Freilichtbühne Red Rocks, sind bei Late-Night-Talker Jimmy Kimmel zu Gast, werden daheim mit einem Echo und zahlreichen Goldawards ausgezeichnet. Stars wie Jessica Alba und Miley Cyrus bekennen sich öffentlich als Fans. Nach dieser wilden Zeit kamen die Freunde in den vergangenen Monaten endlich ein wenig zur Ruhe. Kassel, Ruhe, Familie, Freunde, konstanter Alltag und natürlich die Frage: Was ist da überhaupt passiert? Nun folgt der nächste Schritt für Milky Chance: Das zweite Album "Blossom" steht in den Startlöchern. Weitere Infos gibt's in Kürze.

Milky Chance Album "Blossom"

