Tolle Nachrichten für alle Fans von Milky Chance: Die Band aus Kassel veröffentlicht mit dem Song "Ego" weiteres neues Material vom kommenden Album "Blossom" - und das sorgt für gute Laune. "Just to fly away": Sonnige Gitarrenriffs, eine einnehmende Bridge und ein mitreißender Chrorus - Clemens Rehbein und Philipp Dausch sind auf dem besten Weg, auch mit ihrem "Sadnecessary"-Nachfolger alle Erwartungen zu übertreffen.

"Ego" ist bereits die dritte "Blossom"-Auskopplung

Damit folgt der neue Song "Ego" den bereits veröffentlichten Vorgängern "Doing Good" und "Cocoon", die bereits weltweit für Begeistrung sorgen: "Cocoon" hat in Australien bereits Goldstatus erreicht, in Deutschland die Top 5 der Radiocharts mit über 1.000 Einsätzen pro Woche geknackt sowie über 20 Millionen Spotify Plays eingesammelt.

"Blossom" jetzt vorbestellen und drei Songs vorab erhalten

Der mit Spannung erwartete Milky Chance-Zweitling "Blossoms" erscheint am 17. März 2017. Er kommt mit 16 Tracks als Stream, Download, CD und auf Vinyl. Wer sich jetzt für die digitale Version entscheidet, kann sich die Tracks "Doing Good", "Cocoon" und "Ego" direkt runterladen. Der Preis hierfür wird beim späteren Albumkauf angerechnet.

Milky Chance Album "Blossom"

