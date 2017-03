"Cocoon" Video

Herzlich willkommen zurück - und zwar so richtig: Mit "Blossom" veröffentlichen Milky Chance jetzt endlich ihr mit Spannung erwartetes zweites Album. Vier Jahre nach ihrem großen Durchbruch mit der Single "Stolen Dance" erlauben sich Clemens Rehbein und Philipp Dausch einen Blick zurück und voraus. Und beim Hören der 14 neuen Songs wird schnell klar: Jede Sekunde des Wartens hat sich gelohnt. Milky Chance vereinen auf "Blossom" die Erfahrungen der abenteuerlichen Reisen der vergangenen Jahre mit dem Wunsch, an einem Ort ein sicheres Fundament aufbauen zu können. Und das klingt sehr gelungen.

"Blossom" Video

"Blossom" ist die Fortsetzung der wunderbaren Geschichte, wie aus dem Do-it-Yourself-Projekt zweier Kassler Abiturienten ein globales Pop-Phänomen wurde. Clemens und Philipp lernen sich in der Schule kennen, gründen erst eine Band, dann eine Plattenfirma. Im Mai 2013 veröffentlichen sie ihr Debüt "Sadnecessary" - und zunächst einmal passiert wenig. Doch dann klettern sie mit "Stolen Dance" in mehreren Ländern an die begehrte Spitze der Charts und avancierten bei Hype Machine zum "meistgebloggten Act", bevor sie die erfolgreichen Folgesingles "Down By The River" und "Flashed Junk Mind" veröffentlichten.

"Ego" Video

Das Duo hatte geplant, nach dem Schulabschluss mit Freunden in einem Bus durch Europa zu reisen. Nun wurde dieser Traum für die beiden Realität: Milky Chance reisten rund 350 Tage mit ihrer Musik durch die Vereinigten Staaten, Europa, Südafrika und Australien. Auf dem mit Spannung erwarteten Zweitling "Blossom" verarbeiten Milky Chance nun, was während der vergangenen vier Jahre seit ihrem großen Durchbruch passiert ist - und dazu zählen nicht nur die langen Reisen voller Abenteuer, sondern auch die Geburt von Clemenz’ Tochter im heimischen Kassel. Wir lernen das Duo von einer energischeren, gefestigteren Seite kennen und dürfen uns darauf freuen, dass ihre klaren, verlockenden Töne eine neue Tiefe erlangt haben.

"Doing Good" Video

Milky Chance Album "Blossom"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Media Markt

▶ Bei Spotify

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Saturn

▶ Bei Google Play