Da war einiges los am 17. März 2017: Milky Chance feierten die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums "Blossom" groß, global und in bester Gesellschaft. Die Band aus Kassel gab am Abend ihres Release-Days ein "Before Blossom Tour"-Konzert im New Yorker Le Poisson Rouge - und übertrug es für alle zuhause geliebenen in voller Länge auf Facebook. Wer nicht genug bekommen kann, darf sich nun freuen: Oben im Player wartet der eineinhalb stündige Mitschnitt zum immer wieder ansehen auf euch.

Eineinhalb Stunden live: Milky Chance im New Yorker Le Poisson Rouge

Wie ihr im Video sehen könnt, war der in New York City beheimatete Club voll bis unters Dach - aber wen wundert das, nachdem Milky Chance in den vergangenen Jahren zu DEN deutschen Export-Schlagern im Bereich Alternative, Folk und Indie geworden sind. Nach dem sensationellen Erfolg mit ihrer Hit-Single "Stolen Dance" aus dem Album "Sadnecessary" haben die Amerikaner das Duo aus Hessen ins Herz geschlossen. Im Juni und Oktober 2017 kommen Milky Chance deshalb noch einmal auf ausgedehnte US-Tour.

Milky Chance Album "Blossom"

